GameStop: sconti di febbraio anche su Xbox One X, S e controller wireless ricondizionati

Archiviato il primo mese dell'anno, GameStop ha dato una rinfrescata alle offerte dedicate ai tre principali produttori videoludici. Quest'oggi, portiamo alla vostra attenzione gli sconti applicati alle console della famiglia Xbox One.

Cominciamo con Xbox One S da 1TB, che fino al 26 febbraio può essere acquistata a 229,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Gears 5, The Division 2, Forza Horizon 4: Lego Speed Champions, PlayerUnknown's Battlegrounds, Sea of Thieves e Anthem. Allo stesso prezzo ci sono anche il bundle con il secondo controller e le Limited Edition di Fortnite e Minecraft (controllate la disponibilità in negozio).

Xbox One X 1TB è invece proposta fino al 19 febbraio al prezzo di 299,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Gears 5, The Division 2, Battlefield 5, Metro Trilogy, PlayerUnknown's Battlegrounds, Shadow of the Tomb Raider e Fallout 76. Xbox One X Hyperspace Edition, versione in edizione limitata con Gears 5, è disponibile al medesimo prezzo di 299,98 euro.

Segnaliamo inoltre una promozione sui Controller Xbox One ricondizionati: acquistandone uno al prezzo di 44,98 euro è possibile ricevere in regalo una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds in formato digitale e il Precision Gaming Pack. Il Premium Player Pack, comprendente un headset e il Kit Play&Charge, è invece proposto a 22,98 euro fino al 26 febbraio.

Sono previsti ulteriori incentivi per chi decide di riportare il proprio usato in negozio, purché sia valido per l'iniziativa, e per chi vuole rateizzare l'acquisto. Per maggiori informazioni al riguardo vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di GameStop oppure di recarvi in uno dei punti vendita. Prima di lasciarvi ci teniamo inoltre a ricordarvi che oggi 2 febbraio è l'ultimo giorno utile per acquistare 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo.