Da GameStop sconti sui migliori accessori per giocare alla grande

Da GameStop continuano le offerte di Natale non solo su giochi, console e contenuti digitale ma anche sugli accessori, con controller, cuffie, kit da gioco e tanti altri prodotti in sconto per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Sono tanti gli accessori in sconto da GameStop, sul sito e online, a partire dal kit da gioco composto da controller Atrix e cuffie Sades Spirit a 39.98 euro con varie colorazioni disponibili per entrambi i prodotti. Le cuffie wired Atrix E-Series in colorazione nera costano 39.98 euro mentre gli auricolari Bluetooth Atrix costano 9,98 euro.

La linea di accessori in offerta include anche il mouse Roccat Burst Pro a 39.98 euro, Hori Split Pad Compact per Nintendo Switch a 44.98 euro e l'unità SSD esterna WD da 500 GB nei colori blu o ambra a 69,98 euro. Le cuffie SteelSeries Artics 7P+ sono in offerta a 159,98 euro e ci sono anche altri prodotti in promo tra cui cavi e pellicole per lo schermo di Nintendo Switch.

In sconto anche le sedie gaming delle migliori marche tra cui Trust, Qubick e Nacon, disponibili in vari colori e marchi su licenza come FIGC e Lamborghini, per chi vuole coniugare stile e qualità ad un buon prezzo.