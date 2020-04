GameStop: sconti su Nintendo Switch Lite, ultimi giorni per le offerte PS4

Quest'oggi GameStop ha lanciato una nuova offerta su un ricco bundle di Nintendo Switch Lite, che sarà attiva fino al prossimo 14 maggio.

Nintendo Switch Lite in colorazione grigia può essere acquistata assieme ad Animal Crossing: New Horizons, i Grip per i Joy-Con Two Dots, una custodia per la console @Play e una cover per lo schermo @Play al prezzo promozionale di 269,98 euro (anziché 291,96 euro). Solo ed esclusivamente online è anche possibile acquistare Nintendo Switch Lite grigia singolarmente a 214,98 euro (invece di 219,98 euro) e Nintendo Switch a 319,98 euro (anziché 329,98 euro). Maggior dettagli su queste offerte sono disponibili a questo indirizzo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che mancano ancora pochi giorni per usufruire delle offerte di GameStop per PS4. Fino al 3 maggio potete acquistare PS4 Pro con un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 369,98 euro (anziché 473,98 euro), PS4 Slim 500 GB con Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man a 299,98 euro (anziché 382,98 euro) e PS4 Slim 1TB con 3 giochi PlayStation Hits (Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Remastered) e un gioco a scelta(tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 359,98 euro. Ulteriori informazioni qui.

Segnaliamo, infine, che in esclusiva per i clienti GameStop+ di Livello 3 o Epic ci sono in offerta Call of Duty WWII a 16,98 euro, Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition a 5,98 euro, Mortal Kombat XL a 12,98 euro, Batman Return to Arkham a 14,98 euro, Batman Arkham Knight a 12,98 euro, Far Cry Primal a 12,98 euro The Crew 2 Deluxe Edition a 17,98 euro e altri videogiochi.