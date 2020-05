GameStop Sconti: le nuove offerte su Nintendo Switch e Switch Lite

Con l'approssimarsi del mese di giugno, GameStop ha rinnovato le sue promozioni. Se da un lato ha aderito ai Days of Play di PlayStation, dall'altro non s'è scordata di Nintendo. Andiamo alla scoperta delle offerte sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Al momento sono attive due iniziative dedicate alle console della casa di Kyoto. Tutti coloro che acquisteranno un gioco per Nintendo Switch dal valore di almeno 59,98 euro (come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition) possono usufruire di uno sconto di 30 euro su Nintendo Switch, comprandola quindi a 299,98 euro anziché 329,98 euro. Allo stesso modo, acquistando un gioco dal valore di almeno 59,98 euro, è possibile beneficiare di uno sconto di 20 euro su Nintendo Switch Lite in modo da comprarla a 199,98 euro invece di 219,98 euro. Entrambe le iniziative saranno valide fino al primo luglio 2020.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da GameStopZing è possibile prenotare Paper Mario: The Origami King a 49,99 euro, risparmiando 10,99 euro sul prezzo di listino pari a 60,98 euro. La nuova esclusiva di Kyoto verrà lanciata su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite il prossimo 17 luglio. Se siete interessati, rappresenta indubbiamente un'ottima occasione.