GameStop Sconti: offerte su Nintendo Switch, Switch Lite, Joy-Con e altro ancora

GameStop ha salutato l'arrivo del nuovo mese di febbraio rinnovando gran parte delle sue promozioni. Dopo avervi parlato degli sconti su PlayStation 4 e PS4 Pro, è giunta l'ora di andare alla scoperta delle offerte sulle console e i videogiochi di Nintendo.

Innanzitutto, Nintendo Switch in bundle con Mario Kart 8 Deluxe viene proposta al prezzo di 329,99 euro. Con una somma di 339,98 euro è invece è possibile acquistare l'ibrida con un voucher da 35 euro spendibile sull'eShop e un titolo a scelta tra Wolfenstein II: The New Colossus, Hyrule Warriors Definitive Edition e Nintendo Labo (uno tra Robot Kit, Variety Kit e Veicoli Kit). La Limited Edition di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee è prezzata a 349,98 euro, mentre la console assieme a giochi come Pokémon Spada o Scudo è offerta a 369,98 euro.

Le offerte non si limitano alla console principale della famiglia. Acquistando un gioco dal valore minimo di 50,98 euro è possibile portarsi a casa anche una Nintendo Switch Lite a 199,98 euro. GameStop offre inoltre un prezzo speciale di 129,98 euro a chi decide di acquistare in un'unica soluzione sia una coppia di Joy-Con (disponibile in varie colorazioni) che un Pro Controller. Segnaliamo, infine, che è possibile ottenere 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online acquistando un gioco a scelta tra Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Tokyo 2020, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Party e New Super Mario Bros. U Deluxe.

Tutte le offerte segnalate saranno attive fino al 26 febbraio 2019. Sono inoltre previsti ulteriori sconti per chi decide di riportare il proprio usato in negozio, purché sia valido per l'iniziativa, e per chi vuole rateizzare l'acquisto. Per maggiori informazioni al riguardo vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di GameStop oppure di recarvi in uno dei punti vendita