GameStop Sconti: PlayStation VR, Mega Pack e diversi giochi VR in offerta

È un'estate ricca di saldi per GameStop. Dopo aver portato alla vostra attenzione le offerte su PlayStation 4 e PS4 Pro con Fortnite, abbiamo ben pensato di segnalarvi che la nota catena ha lanciato una serie di sconti anche su PlayStation VR e relativi giochi in Realtà Virtuale.

Tanto per cominciare, il bundle comprendente PlayStation VR, PS Camera e il gioco PlayStation VR Worlds viene venduto al prezzo di 239,98 euro, anziché 299,98 euro. Il ben più corposo PS VR Mega Pack, invece, è proposto a 259,98 euro, invece di 329,98 euro. Al suo interno, oltre al visore e alla PS Camera, sono inclusi ben 5 giochi: PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, DOOM VFR, Wipeout Omega Collection e Astro Bot Rescue Mission.

Disponibili diverse offerte anche sui singoli giochi in Realtà Virtuale. Bravo Team e Firewall Zero Hour sono venduti a 9,98 euro l'uno, mentre l'ottimo platform Astro Bot Rescue Mission a 19,98 euro.

Tutte le offerte fin qui segnalate saranno attive online e presso i punti vendita della catena fino al 28 agosto, salvo esaurimento scorte. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione. Prima di salutarvi, precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".