GameStop: buono sconto 10 euro per Natale, ecco come fare per ottenerlo

Nuova promo targata GameStop: compra uno dei videogiochi in uscita a novembre (iniziativa valida su una selezione di titoli) e ricevi un buono sconto del valore di dieci euro da utilizzare nel mese di dicembre per acquisti online e in negozio.

GameStop specifica che "per gli acquisti effettuati in negozio ricevi direttamente sullo scontrino un codice sconto da utilizzare solo in negozio. Per acquisti effettuati online riceverai via email un codice sconto da utilizzare online", in entrambi i casi il buono è utilizzabile dal primo al 19 dicembre su una spesa di almeno €49.98 effettuata con GS+. Non contribuiscono al raggiungimento della cifra i prodotti digitali, trading cards, libri, fumetti, servizi, contributi presell, garanzie e tutto quanto escluso per legge.

Sono tanti i giochi che aderiscono alla promozione, trovi la lista completa sul sito di GameStop, a titolo di esempio segnaliamo Just Dance 2022, Call of Duty Vanguard, Jurassic World Evolution 2, Battlefield 2042, Little Nightmares 1+2, Forza Horizon 5, Minecraft Dungeons Ultimate Edition, Pokemon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente Edizione Duplice.

Una ottima occasione di risparmio per ottenere un buono sconto da dieci euro da spendere poi nel mese di dicembre anche per i regali di Natale su una vasta selezione di prodotti in vendita da GameStop.