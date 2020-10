GameStop: sconto sui giochi Nintendo Switch acquistando i Joy-Con

Le offerte del Volantone di ottobre di GameStop sono molteplici, pertanto è molto facile lasciarsi sfuggire qualcosa. Nei giorni sorsi abbiamo già visto gli sconti su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, ma c'è anche dell'altro in serbo per i possessori delle console della grande N.

Acquistando una coppia di Joy-Con a 79,99 euro in una delle colorazioni disponibili (blu-rosso, verde-rosa, blu-giallo, viola-arancione) è possibile ottenere uno sconto del 10% sull'acquisto di un gioco per Nintendo Switch. Per usufruire del taglio di prezzo è necessario che il prezzo normale di vendita al pubblico del gioco sia pari o superiore a 59,98 euro: tra gli esempi proposti da GameStop, figurano il recente Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate, Mario KArt 8 Deluxe e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ne approfittiamo per segnalarvi anche un'altra promozione: portando in negozio un gioco usato per Nintendo Switch valido per la promozione, è possibile ottenere uno sconto del 50% sull'acquisto di un gioco nuovo normalmente venduto a 60,98 euro o di più.

Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare il Volantone di GameStop online oppure di visitare il vostro punto vendita preferito. Le offerte termineranno il prossimo 28 ottobre.