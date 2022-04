GameStop Speciale Funko Pop: comprane due e il meno caro lo paghi la metà

Se siete appassionati di Funko Pop e volete ampliare la vostra collezione, sappiate che è ora possibile approfittare dello Speciale Funko Pop di GameStop, ovvero la nuova promozione della catena che resterà attiva per tutto il mese.

Il funzionamento di questa offerta è molto semplice: acquistando due Funko Pop, il prodotto che ha un costo inferiore verrà scontato del 50% e lo pagherete quindi la metà. Va precisato che la promozione resterà valida fino al prossimo 30 aprile 2022 e coinvolgerà esclusivamente i Funko Pop il cui prezzo di vendita è compreso tra i 10 e i 20 euro. Visitando la pagina ufficiale Speciale Funko Pop sul portale GameStop è possibile visualizzare tutti i prodotti validi per l'offerta, i quali possono anche essere acquistati online con consegna a domicilio.

Nel caso in cui foste interessati, tra i Pop validi per l'offerta troviamo Mecha Freezer (Dragon Ball), Undici con bretelle (Stranger Things), All Might Golden Age (My Hero Academia), Albus Silente (Harry Potter), Spider-Man con il Guanto dell'infinito, Kylo Ren Leader Supremo (Star Wars), Joker (Batman '89) e tantissimi altri. Vi ricordiamo inoltre che gli appassionati di Funko Pop possono acquistare la statuetta di The Batman con l'armatura danneggiata disponibile in esclusiva nei GameStop al prezzo consigliato di 22,98 euro.



Non perdetevi anche gli sconti lampo di GameStop validi per tutto il fine settimana.