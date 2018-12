GameStop: Spider-Man con Season Pass e PUBG tra le offerte del 15 dicembre

Prosegue anche oggi 15 dicembre il Calendario dell'Avvento di GameStop, che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale con un tantissime offerte su videogiochi, console e accessori. Gli sconti di oggi sono dedicati principalmente ai possessori di una console PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man + Season Pass La città che non dorme mai è in offerta a 34,98 euro, invece di 94,97 euro. PlayerUnknown's Battlegrounds per PS4 assieme ad un abbonamento mensile a PlayStation Plus è in vendita a 20,98 euro. Degno di nota il bundle contenente Gran Turismo Sport, Uncharted: L'Eredità Perduta e Dimmi Chi Sei! proposto a soli 20,98 euro. Oltre ai giochi, è in offerta anche il controller Dualshock 4 al prezzo di 39,99 euro, disponibile in varie colorazioni: nero, bianco, rosso e God of War Edition.

Potrete approfittare di questi sconti per tutta la durata di oggi 15 dicembre sia online che nei negozi della catena, fino ad esaurimento scorte. Sono validi solo per i possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello, e non sono cumulabili con altre iniziative in corso e altri vantaggi della carta. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione.