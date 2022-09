GameStop supervaluta FIFA 22 prenotando il nuovo FIFA 23

GameStop lancia una nuova offerta legata al preordine di FIFA 23: prenotando FIFA 23 per PS4 o PS5 e riportando indietro una copia di FIFA 22 (versione PS4 o PS5) il gioco dell'anno scorso verrà valutato 25 euro.

La promozione per il preordine di FIFA 23 è valida solamente per le versioni PS4 e PS5 e anche la copia di FIFA 22 ritirata in negozio deve essere compatibile con una di queste due piattaforme. GameStop sottolinea che ritirerà in totale 4.000 copie, dunque se siete interessati ad ottenere la supervalutazione vi consigliamo di affrettarvi prima che l'offerta giunga al termine.

Non avete una copia di FIFA 22 da riportare in negozio? Nessun problema: potete prenotare FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X a 40.49 euro portando indietro un gioco per le stesse console valido per la promo oppure FIFA 23 per Xbox One o PS4 a 35.49 euro sempre portando indietro un gioco per le stesse console. FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch costa 9.98 euro riportando indietro un gioco PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X o Nintendo Switch.

GameStop ricorda che "alcune restrizioni potrebbero essere applicate. Alcuni giochi potrebbero non essere ritirati ai fini della promozione. Promozione riservata ai possessori di GS+."