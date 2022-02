GameStop supervaluta le PS4 usate: fino a 220 euro cash entro il 2 marzo

Il nuovo Volantone di febbraio di GameStop, fresco di pubblicazione sui canali della catena di rivenditori, ci avverte del rinnovo della supervalutazione delle PlayStation 4 usate, che continuerà ad essere attiva nei negozi fino al 3 marzo 2022.

Se volete sbarazzarvi di una vecchia PlayStation 4 per accumulare un po' di denaro da reinvestire nelle console di ultima generazione, allora questo è il momento giusto. Da oggi 3 febbraio fino a mercoledì 2 marzo 2022 GameStop offre 220 euro cash per una PlayStation 4 Pro, 190 euro cash per una PlayStation 4 Slim e 150 euro cash per una PlayStation 4 Fat. Le console consegnate devono ovviamente essere integre e funzionanti, oltre che complete di tutti gli accessori inclusi nella confezione originale.

Se desiderate maggiori informazioni sulla promozione, allora vi invitiamo a recarvi presso il vostro punto vendita di fiducia. Già che ci siamo, vi segnaliamo che nell'ambito del Volantone di febbraio è anche possibile acquistare The Last of Us 2 in offerta a 19,98 euro e ottenere l'esclusiva spilla PlayStation in regalo acquistando una Gift Card PlayStation Store da 50 euro. Consultate la pagina delle offerte PlayStation per conoscere tutti i dettagli.