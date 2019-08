GameStop svela 12 giochi per Switch: Nintendo Direct imminente?

L'insider Sabi (sulla bocca di tutti per aver rivelato grandi annunci previsti per l'E3 e la Gamescom) fa sapere che nei database di GameStop sono comparse dodici voci placeholder relative ad altrettanti giochi per Nintendo Switch, come evidenziato dalla sigla NSW.

Per il momento si tratta di semplici SKU, ovvero generiche unità previste per il prossimo arrivo nei magazzini, la data di uscita provvisoria è per tutti il 31 dicembre 2019, ovviamente una semplice data segnaposto senza alcuna valenza. In passato si sono verificati casi simili sia con GameStop che con altri rivenditori (pensiamo ad Amazon, per esempio), la mente corre subito ad un prossimo Nintendo Direct ricco di annunci, tra cui i dodici titoli misteriosi in questione.

Lo scorso anno, Nintendo ha tenuto un Direct Switch il 14 settembre (inizialmente previsto per l'11 settembre, poi rimandato a causa del terremoto che ha sconvolto il Giappone), possiamo aspettarci uno showcase per la metà del prossimo mese, poco prima del Tokyo Game Show?

Alla Gamescom Nintendo ha portato una lineup composta da titoli come Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Astral Chain, The Witcher 3 Wild Hunt Definitive Edition e Luigi's Mansion 3, durante la fiera tedesca però non sono stati svelati nuovi giochi AAA e AA, mentre non sono mancati i reveal di nuovi indie in arrivo su Switch.