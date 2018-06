GameStop svela l'esistenza di tanti giochi non ancora annunciati per Switch, PS4 e One

L'E3 2018 si fa sempre più vicino e i maggiori rivenditori internazionali stanno già cominciando ad aggiornare i propri database per far posto ai titoli che sicuramente verranno svelati durante la manifestazione losangelina.

È il caso di GameStop, che ha già caricato nel suo listino numerose SKU (stock keeping unit) di giochi non annunciati. Lo abbiamo scoperto grazie a delle fotografie scattate un computer da uno degli impiegati dell'azienda. A fare la parte del leone è indubbiamente Nintendo Switch. Sono più di 10 le SKU preparate per la console ibrida della casa di Kyoto, il che preannuncia una conferenza incredibilmente ricca di novità. Come potete vedere voi stessi nel tweet allegato in calce, qualcuno sta anche tentando di indovinare l'identità dei titoli: Star Fox? Mario Party? Animal Crossing? Voi su quale puntate?

Presenti all'appello anche alcune SKU per PlayStation 4 e Xbox One - tre a testa per la precisione - che però sembrano appartenere a differenti versioni e DLC di uno stesso gioco. Sono presenti, ad esempio, prezzi del tipo $59,99, $79,99 e $99,99, che indicano le differenti edizioni (standard, special e altro), oppure $11,00, chiaramente riferito ad un contenuto aggiuntivo. Al momento è impossibile sapere cosa si cela dietro a quelle SKU, ma una cosa è certa: l'E3 2018 sarà incredibilmente ricco!