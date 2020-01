GameStop svela alcuni giochi Switch non annunciati: in arrivo un nuovo Nintendo Direct?

Nel database di GameStop hanno fatto la loro comparsa alcuni giochi Switch non ancora annunciati e di conseguenza privi di titolo, situazione che anticipa solitamente la prossima trasmissione di un nuovo Nintendo Direct.

Il software di gestione di GameStop si è riempito apparentemente di nuove voci denominate semplicemente "Available SKU - NSW" in aggiunta alle voci dedicate a titoli noti come Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Warriors Orochi 4 Ultimate e Psikyo Shooting Stars Alpha.

Non è la prima volta che questo accade e come già detto in simili casi abbiamo poi effettivamente assistito all'annuncio di un Nintendo Direct. Dal 2013 ad oggi (con la sola eccezione del 2016) la casa di Kyoto ha tenuto eventi Direct a gennaio o febbraio, con ogni probabilità avremo notizie in merito nelle prossime settimane.

L'ultimo Nintendo Direct è datato 4 settembre 2019, in autunno la compagnia è stata in silenzio lanciando titoli di spessore come Pokemon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3. Per l'anno in corso l'unica pubblicazione first party confermata per Switch è Animal Crossing New Horizons, che sia arrivato il momento di sciogliere i dubbi sulle uscite dell'anno, annunciando nuovi giochi per Nintendo Switch in arrivo durante il 2020?