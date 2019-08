GameStop: tagli al personale, licenziati decine di direttori vendite negli Stati Uniti

Come riportato da Kotaku, GameStop Corporation ha deciso di licenziare decine di direttori vendite negli Stati Uniti, si parla di almeno 50 persone che hanno perso il posto di lavoro a seguito di una decisione ben precisa atta a ridurre i costi operativi.

Una email interna pubblicata da Kotaku parla "di uno sforzo da parte della compagnia per ridurre i costi e migliorare l'efficenza, con l'obiettivo di recuperare nuovi fondi da investire nell'evoluzione dei punti vendita." Un ex dipendente di GameStop ha confermato la veridicità del messaggio, affermando di essere stato licenziato nelle scorse ore, chiarendo meglio la situazione.

Le figure in questione sono manager con alto stipendio che si occupano di gestire più negozi in varie zone del Nord America, molti di loro non avrebbero però raggiunto gli obiettivi di vendita precedentemente concordati, proprio a questo sarebbe dovuta la decisione di licenziare "decine di persone", il numero preciso come detto non è stato rivelato ma la testata parla di circa cinquanta persona.

GameStop Corporation sta attraversando una pesante crisi finanziaria, la compagnia sta lavorando per cambiare il focus dei propri negozi trasformando gli stessi in punti vendita dedicati al retrogaming ed agli eSport, al momento però il piano di trasformazione non sembra essere stato attuato, probabilmente proprio per mancanza di fondi.