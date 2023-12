GameStop: tante sorprese nel Calendario dell'Avvento di giovedì 7 dicembre

Le caselle del Calendario dell'Avvento di GameStop continuano a riservare sorprese e per la giornata di oggi (giovedì 7 dicembre) troviamo in offerta una selezione di giochi Electronic Arts e una serie di accessori per PlayStation.

Le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop sono valide online e nei negozi fino alle 23:59 di oggi e fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Iniziamo con Immortals of Aveum per PlayStation a 24.98 euro, in sconto anche EA Sports FC 24 a partire da 34.98 euro per le versioni PC e Nintendo Switch e 44.98 euro per le versioni standard PS5, PS4 e console Xbox.

Il picchiaduro su licenza EA Sports UFC 5 è in promozione a 44.98 euro mentre il gioco di rally EA Sports WRC (con licenza ufficiale World Rally Championship) è in sconto a 34.98 euro, entrambi disponibili in versione standard per PlayStation 5. In sconto anche i controller DualShock 4 per PlayStation 4 in vendita a 49.98 euro in vari colori tra cui nero, blu mezzanotte, camo, bianco e rosso.

Una giornata di sconti incentrata sui giochi Electronic Arts e sui controller Sony, tutte le offerte sono valide solo per oggi dunque avete poche ore per approfittare delle promozioni del Calendario dell'Avvento GameStop.