GameStop, torna il Calendario dell'Avvento: le offerte del primo dicembre

Puntuale come tutti gli anni, la nota catena GameStop ha dato il via alle offerte del Calendario dell'Avvento. A partire da oggi primo dicembre fino alla Vigilia di Natale, verranno proposte a cadenza giornaliera sconti sui videogiochi sempre nuovi.

Per il primo giorno della promozione ci sono ben quattro titoli in offerta speciale. F1 2018 di Codemasters è proposto a 40,98 euro per PlayStation 4 e Xbox One, e a 30,98 euro per PC. Stessi prezzi anche per Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo capitolo della trilogia delle origini di Lara Croft: su console è in vendita a 40,98 euro e su PC a 30,98. Volendo è possibile optare anche per la Croft Edition per PlayStation 4 e Xbox One, in sconto a 70,98 euro. Gli altri due giochi in offerta sono Final Fantasy XII: The Zodiac Age e Dissidia Final Fantasy NT, entrambi per PlayStation 4 e proposti a 14,98 euro.

Le promozioni sopra riportate saranno attive per tutta la durata di oggi primo dicembre, fino ad esaurimento scorte, sia online che nei negozi della catena. Sono valide esclusivamente per i possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello, e non sono cumulabili con altre iniziative in corso e altri vantaggi della carta. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina della promozione.