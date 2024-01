Da GameStop tornano le Winter Promo con sconti su giochi, accessori e gadget

L'inizio del 2024 segna il ritorno delle Winter Promo di GameStop: dal 3 gennaio al 14 febbraio, una valanga di nuove offerte su giochi, accessori e merchandising, promozioni valide nei negozi e online per tutti i clienti registrati GameStop.

Sono tantissime le Winter Promo GameStop, tra queste anche la possibilità di acquistare due giochi pagando il meno caro solo 5 euro: approfittarne è semplicissimo, vi basta cliccare qui e comporre il vostro bundle scegliendo due giochi tra una selezione di titoli e aggiungerli entrambi al carrello, il meno caro lo pagherete 5 euro. Tra i giochi presenti in lista (fino ad esaurimento scorte) troviamo UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi, RoboCop Rogue City, Persona 5 Tactica, Star Ocean The Second Story R, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 e tanti altri. E le offerte non finiscono qui perché da GameStop trovate anche accessori scontati del 20%, cuffie scontate del 25% e accessori @Play e Atrix con il 30% di sconto.

Ma GameStop non è solo videogiochi e le nuove Winter Promo coinvolgono anche merchandising come action figure, peluche e statuine, zainetti per la scuola e il tempo libero e giochi da tavolo per divertirsi con gli amici durante le fredde serate invernali.

Visitate il sito di GameStop per scoprire tutte le Winter Promo valide dal 3 gennaio al 14 febbraio compreso, online e nei punti vendita GS fino ad esaurimento delle scorte disponibili.