GameStop: tutti i dettagli sul Calendario dell'Avvento in programma dall'1 al 24 dicembre

: È quasi tempo di regali eha deciso di riservare ai suoi clienti delle belle sorprese già a partire dal 1° dicembre, per farli divertire come quando erano bambini e attendevano frementi il, per aprire le finestrelle giorno dopo giorno e scoprire cosa nascondevano per loro.

Dall’1 al 24 dicembre, ogni mattina verrà svelata la promo del giorno, con una selezione di prodotti a prezzi davvero speciali. Le promozioni, valide sia per acquisti instore che online, saranno comunicate in negozio ma soprattutto sul sito, attraverso newsletter e sui canali social. Quindi i giocatori che vogliono fare incetta di nuove console, giochi, accessori o prodotti di merchandising, dovranno tenere sempre sott’occhio il loro smarphone e accedere al sito ai social ogni mattina per scegliere l’offerta che fa per loro.

Ma non è tutto: chi si recherà ogni giorno in uno dei 400 negozi sparsi su tutto il territorio nazionale potrà partecipare a un grande concorso per scoprire immediatamente se ha vinto una delle tante GiftCard GameStop da 50€ messe in palio. Basterà scoprire il codice numerico che verrà esposto in negozio, inserirlo su sulla pagina concorso e incrociare le dita!

Ogni negozio esporrà un codice diverso ogni giorno e chi avrà più costanza nella raccolta dei codici avrà più possibilità di vincere. Dopo la prima registrazione basterà fare login e inserire il codice, e tra tutti coloro che - nel corso dei 24 giorni - avranno partecipato almeno 10 volte e avranno fatto almeno 1 acquisto da 50€ (valore scontrino) parteciperanno all’estrazione finale di un super buono acquisto di 1.500€.

Un buono che vale un anno in cui potersi regalare console, giochi e accessori a piacimento senza metter mai mano al portafogli: un vero sogno per qualunque giocatore!