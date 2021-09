GameStop TV si rinnova e sbarca su Twitch: tutte le novità della terza stagione

Non paghi delle emozioni offerte da GameStopZing TV 2.0, il programma di intrattenimento di GameStop IT si appresta a tornare con una terza Stagione davvero ricca di novità e di sorprese,a cominciare da quella rappresentata dall'approdo su Twitch.

Ad accompagnarci in questa terza Season ci saranno Virginia Kafkanya Gambatesa e Lorenzo Kobe Fazio: la streamer con più di 65mila iscritti e il redattore di GameSoul.it saranno i padroni di casa in uno studio che farà da sfondo a puntate di due ore con notizie, interviste, approfondimenti e focus sugli eventi che caratterizzano l'industria dell'intrattenimento digitale.

Ad ogni appuntamento, dal salotto della GameStop TV vedremo passare un ospite d'eccezione, un influenze, un esperto del settore e un artista, ciascuno con il proprio punto di vista da esporre sui temi videoludici di stringente attualità: non mancherà ovviamente la consueta finestra aperta sulla community, con la possibilità per il pubblico di servirsi della chat per domande sui temi trattati.

La maggiore interattività offerta dal passaggio della GameStop TV su Twitch sarà quindi il volano per le novità che caratterizzeranno il palinsesto settimanale del canale, con tantissimi appuntamenti che spazieranno dai gameplay di approfondimento ai podcast, per poi abbracciare le dirette sugli eventi speciali e le immancabili (ma sempre gradite) sessioni di Just Chatting.

La prima puntata della terza stagione della GameStop TV è fissata per domani, mercoledì 8 settembre, con partenza delle trasmissioni prevista per le ore 16:00. Nell'appuntamento inaugurale della nuova Season della TV del canale Twitch di GameStop IT si parterlà dei giochi in uscita entro la fine del 2021.