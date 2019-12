GameStop: ultimi giorni per acquistare Xbox One X, S e All-Digital a prezzo scontato

Mancano pochi giorni alla scadenza degli sconti su Xbox One S, Xbox One S All Digital e Xbox One X lanciati da GameStop in occasione delle festività natalizie.

Avete tempo fino al 3 gennaio per portarvi a casa a prezzo scontato una delle tre console di casa Microsoft, disponibili in differenti bundle e fasce di prezzo. Xbox One S All-Digital Edition è offerta al prezzo di 149,98 euro assieme a tre giochi in versione digitale, ovvero Minecraft, Sea of Thieves e Fortnite. Xbox One S 1TB è scontata a 169,98 euro con un gioco a scelta tra Fortnite, Gears of War 4, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, PUBG, Anthem, Minecraft, Sea of Thieves e Halo Wars 2, e a 189,98 euro con un prodotto a scelta tra Gears 5, secondo controller, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Division 2, Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions e in edizione Fortnite Battle Royale Limited.

Ottimo sconto anche per Xbox One X: la console più potente attualmente in commercio è proposta a 299,98 euro con un gioco a scelta tra Battlefield 5, The Division 2, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, Metro Trilogy, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5, PUBG e in edizione Fallout 76 Robot White. Xbox One X Hyperspace Special Edition, un'esclusiva di GameStop, è invece in vendita a 329,98 euro assieme ad una copia di Gears 5. Vi consigliamo inoltre di non lasciarvi sfuggire l'offerta sull'abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate (comprensivo di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold) a 19,50 euro, che a differenza delle altre è in scadenza il primo gennaio.

Per dettagli sulla disponibilità dei prodotti in promozione vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale di GameStop o nei punti vendita. Se invece siete interessati all'acquisto di una console di Sony, segnaliamo che sono cominciati i saldi di gennaio di GameStop su PS4 e PS4 Pro.