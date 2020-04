GameStop USA chiude i negozi in Massachusetts per ordine del governo

Lo scorso 24 marzo, a causa dell'emergenza Coronavirus lo stato del Massachusetts (USA) ha ordinato la chiusura di tutte le attività non essenziali sull'intero territorio. GameStop si è tuttavia rifiutata di ottemperare all'ordine, dal momento che i vertici hanno reputato la propria attività come essenziale.

Pur impedendo l'ingresso nei negozi, la catena ha continuato ad operare in Massachusetts - tra numerose polemiche - con il servizio pick-up, arrivando persino ad istruire i propri lavoratori a tenere dei comportamenti ben precisi che non sono stati visti di buon occhio.

Alla fine, la nota catena ha dovuto arrendersi alle autorità. La città di Boston ha ordinato alla filiale di Dorchester di chiudere i battenti, per poi inviare sul posto degli ispettori per assicurarsi che il negozio fosse effettivamente chiuso. Stando a quanto riportato dal Boston Globe, non è stata emessa nessuna sanzione, e nel giro di poco tempo sono stati chiusi tutti i punti vendita nel Massachusetts.

In Italia, i negozi di GameStop hanno temporaneamente cessato la propria attività lo scorso 13 marzo, in ottemperanza alle disposizioni messe in atto dal Governo con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Coronavirus. Resta tuttavia operative le attività e-commerce del sito ufficiale della catena.