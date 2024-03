GameStop USA in crisi: Reuters parla di un 'declino insostenibile', colpa del digitale?

GameStop non se la sta passando benissimo negli Stati Uniti: stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, la famosa catena di videogiochi sta attraversando un costante declino nelle vendite al punto che la situazione rischia di diventare "insostenibile" per l'azienda.

Stando a quanto dichiarato da GameStop, l'ultimo trimestre ha segnato risultati inferiori alle aspettative registrando un ulteriore calo nelle vendite rispetto al trimestre precedente: per questo motivo la compagnia ha messo in atto una serie di licenziamenti volti a ridurre i costi dopo quanto emerso dall'ultimo report finanziario, sebbene non è stato specificato esattamente quanti dipendenti hanno perso il proprio posto di lavoro.

Le ragioni dietro tale crisi sarebbero collegate a un mercato videoludico sempre più digitale anno dopo anno, a discapito della tradizionale distribuzione in formato fisico: "La costante crescita dei download digitali sta danneggiando il mercato fisico, e semplicemente non c'è motivo di recarsi in un negozio se il consumatore può acquistare un gioco in digitale e scaricarlo immediatamente. E' altamente improbabile che i ricavi possano riprendersi a meno che la dirigenza non trovi una soluzione per spingere i consumatori a tornare in negozio", dice il noto analista Michael Pachter.

In merito alla riorganizzazione interna con inevitabili licenziamenti, Pachter aggiunge: "Sospetto che vogliano continuare a ridurre i costi per arrivare a un pareggio di bilancio o anche oltre, ma è inevitabile che le loro vendite caleranno fino a divenire insostenibili". Negli ultimi anni GameStop ha chiuso diversi negozi in giro per il mondo, e in alcuni territori già non esiste più: GameStop Irlanda ha chiuso i battenti nel corso del 2023, svendendo tutti i prodotti a disposizione.

