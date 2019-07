GameStop USA entusiasta per l'annuncio di Nintendo Switch Lite

Frank Hamlin, Chief Customer Officer di GameStop Corporation, ha dichiarato che la compagnia è entusiasta per la presentazione di Nintendo Switch Lite, annunciato ieri a sorpresa e in arrivo il prossimo 20 settembre.

"Nintendo Switch Mini rappresenta una ottima occasione per aumentare la base installata di Switch tra le famiglie ed i giovanissimi, nonchè un ottimo entry level per scoprire tutte le piattaforme della famiglia Nintendo", queste le parole di Hamlin, che si è detto molto fiducioso riguardo le vendite di questo nuovo modello della console.

Se Nintendo Switch ha un prezzo di partenza troppo elevato per alcuni consumatori, Switch Lite si posiziona in una fascia più bassa, con un prezzo al pubblico di 199 dollari (tasse escluse) negli Stati Uniti e 219.99 euro in Europa. Fattore, quello del costo, che si rivelerà sicuramente determinante durante il prossimo Black Friday, con offerte che potrebbero permettere di portarsi a casa Switch Lite per 149 o 169 dollari, aumentando le vendite in vista del Natale.

Nintendo Switch Lite, ricordiamo, non può essere collegata al televisore ed è dotata di Joy-Con integrati e schermo touch da 5.5 pollici che mantiene inalterata la risoluzione (720p) aumentando però la densità di pixel, garantendo così una qualità visiva leggermente superiore rispetto al modello standard.