GameStop USA ha licenziato il leaker di Switch Zelda Edition su richiesta di Nintendo?

La Nintendo Switch OLED The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stata annunciata a fine marzo ma in realtà la sua esistenza era nota sin dallo scorso dicembre, quando un misterioso dipendente di GameStop USA condivise le foto del database interno della catena con ben visibili le indicazioni su questo nuovo modello della console.

A marzo, lo stesso dipendente (operativo in un negozio GameStop del Massachusetts) ha condiviso altre foto che hanno di fatto rovinato l'annuncio ufficiale, avvenuto durante la presentazione del gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Adesso un report di Kotaku rivela che Mike (questo il nome dell'impiegato) è stato licenziato da GameStop in data 11 aprile. La testata ha avuto modo di intervistare telefonicamente l'ex dipendente di GameStop USA, il quale ha ammesso di essere un grande fan di Nintendo e di The Legend of Zelda, tuttavia il 5 aprile Mike ha capito di essere stato "scoperto" e poco dopo ha ricevuto una chiamata dal suo superiore dopo essere tornato dalla proiezione di Super Mario Bros Il Film.

Mike ha subito ammesso di essere l'autore del leak e il responsabile del negozio per il quale lavora ha prima optato per una sospensione, in seguito per il licenziamento, avvenuto questo l'11 aprile, apparentemente dietro richiesta di Nintendo of America.

Kotaku ha contattato sia GameStop che Nintendo ma al momento le due aziende non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito.