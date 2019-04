GameStop USA: nuova politica per il rimborso di titoli entro 48h dal lancio

Interessante promozione quella lanciata da GameStop USA, per il momento attiva solo in territorio statunitense: il colosso del retail ha infatti annunciato l'arrivo di una nuova promozione grazie alla quale sarà possibile ottenere un rimborso totale di un videogame, se riportato dopo 48 ore dal lancio.

La promozione vale anche per i giochi acquistati, aperti ed utilizzati, e si chiama "Guarandeed to Love It". Naturalmente presenterà delle limitazioni: ad esempio sarà valida solo su un catalogo limitato e per il momento l'unico gioco per cui è valida è Days Gone, in arrivo il 26 Aprile (a proposito, avete letto la nostra anteprima di Days Gone?).

Con questa promozione sarà possibile acquistare il gioco il 26 Aprile, e riportarlo indietro il 28 Aprile ricevendo un rimborso totale in credito spendibile in negozio (quindi niente contanti, naturalmente) e se da una parte potrebbe incoraggiare qualche furbetto a tentare la full immersion ultrarapida in un gioco, in modo da finirlo entro le 48 ore pattuite e ricevere il rimborso, dall'altro si tratta di un buon metodo per poter provare anche abbastanza a fondo un videogame, avendo una sorta di "paracadute" qualora quest'ultimo non ci convincesse.

Ricordiamo per che, come detto in apertura, per il momento la promozione è relativa solamente al mercato USA, e non è detto che arrivi in futuro anche in Italia. A voi farebbe piacere? Intanto per le offerte italiane, date un'occhiata al volantone di Pasqua di GameStop.