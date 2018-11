GameStop USA registra una perdita di 488$ milioni e un calo dei pre-order

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, GameStop USA ha rivelato i dati finanziari riguardanti il terzo quarto dell'anno fiscale della compagnia. A quanto pare, le cose non sono andate per il meglio per la nota catena, dal momento che si è registrata una perdita pari a 488.6 milioni di dollari, oltre ad un preoccupante calo dei pre-order.

Come diretta conseguenza, GameStop ha ridimensionato le aspettative per l'ultimo quarto dell'anno, come ha precisato il Chief Financial Officer Rob Lloyd.

"Ci aspettiamo che le vendite del Q4 si baseranno sugli hardware molto più di quanto non avessimo previsto. Considerando le basse performance di alcuni titoli e lo scarso sucesso delle promozioni per giochi usati e recenti, i guadagni alla fine dell'ultimo quarto saranno minori rispetto alle precedenti previsioni".

La compagnia ha dichiarato che alcuni titoli usciti di recente, quali Marvel's Spider-Man e Red Dead Redemption 2 non hanno deluso le aspettative, specialmente nel periodo del Black Friday. Tuttavia, a causa delle basse vendite di determinati giochi e del mercato dell'usato sempre più messo da parte dagli utenti che preferiscono approfittare degli sconti digitali, le entrate economiche non sono risultate essere soddisfacenti. GameStop non starà a guardare, ed avvierà una serie di operazioni volte a rinsaldare i propri rapporti con publisher e platform holder, nonché a rinnovare il coinvolgimento nei confronti della cientela per potersi assicurare "una crescita ed una profittabilità sul lungo periodo".