GameStop USA sta per lanciare Power Pass, servizio di noleggio di giochi usati

Tramite una pagina pubblicitaria del retailer mostrata su ResetEra.com (forum fondato da ex membri di NeoGaf), scopriamo che GameStop USA si appresta a lanciare, un nuovo servizio di noleggio per i videogiochi usati (andando a confermare, in parte, il rumor emerso lo scorso marzo).

Come specificato nell'annuncio pubblicitario riportato in calce, Power Pass - Unlimited Games permetterà di godere di 6 mesi di gioco al costo di 60 dollari. Il servizio consente di scegliere uno tra i diversi giochi usati, che siano vecchi classici o nuove uscite, e vi lascia scambiare fra loro i titoli da voi scelti, nonché di trattenere l'ultimo dei giochi da voi posseduto al termine dei 6 mesi di abbonamento.

Power Pass - Unlimited Games sarà disponibile negli USA a partire dal 19 novembre. Al momento non è chiaro se il servizio giungerà anche in Europa; attendiamo quindi un annuncio ufficiale da parte della compagnia.