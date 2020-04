GameStop USA: tagli agli stipendi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

GameStop Corporation ha annunciato che gli stipendi della dirigenza e di parte del personale negli Stati Uniti verranno ridotti in questo periodo di emergenza globale con l'obiettivo di non gravare sulle casse della società, costretta nelle ultime settimane a chiudere centinaia di punti vendita in tutto il mondo per l'epidemia Coronavirus.

George Sherman, CEO di GameStop Corp, vedrà il suo stipendio tagliato del 50% (al netto di eventuali bonus), lo stesso trattamento è riservato anche ad altri membri del direttivo, il CFO Jim Bell prenderà uno stipendio inferiore del 30% e questo avverrà anche parte della dirigenza, in attesa di eventuali sviluppo positivi legati all'emergenza Covid-19.

Viene reso noto inoltre che dal 26 aprile anche "alcuni dipendenti" riceveranno una paga più bassa dal 10% al 30% ottenendo una schedule lavorativa più leggera, si tratta però di una misura temporanea che dovrebbe cambiare nel prossimo futuro. George Sherman ha dichiarato che "la situazione resta variabile, viviamo in un clima di incertezza ma tuttavia siamo pronti ad affrontare questo periodo forti di un bilancio forte e pensiamo di avere liquidità sufficiente per il prossimo futuro."

Diversa la situazione invece per quanto riguarda i punti vendita in Italia, i negozi GameStop hanno iniziato a riaprire nel nostro paese a partire dalla Lombardia e presto in tutta la nazione, in base alle disposizioni delle singole regioni e dei comuni.