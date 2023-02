Da GameStop la tua vecchia PS4 vale fino a 150 euro con la nuova promo di febbraio

Tante nuove promo da GameStop a febbraio, oltre alla possibilità di risparmiare fino a 250 euro sull'acquisto di PS5, la catena rilancia anche la supervalutazione di PS4 e PS4 Slim, la vecchia console Sony vale fino a 150 euro, anche cash.

PS4 Standard vale 130 euro mentre PS4 Slim ha un valore di 150 euro, in entrambi i casi potete optare per il trade-in con altri prodotti oppure per ricevere l'importo in cash (il credito può essere ricevuto in contanti o caricato su Gift Card con validità 2 anni per acquistare nei negozi GameStop oppure online.)

GameStop ricorda che per il ritiro di console da gioco "le console devono essere integre, funzionanti, non manomesse e complete di controller originale e cavi. Nel caso si voglia aderire a promozioni di extravalutazione non serve riportare in negozio scatola e/o altri prodotti presenti nella confezione originale. Se il sigillo di garanzia è rimosso e/o danneggiato la console non potrà essere ritirata. Alcuni modelli possono essere ritirati anche se non funzionanti."

Sul sito di GameStop trovate tutte le valutazioni del ritiro console, oltre a PS4 e PS4 Slim possono essere ritirate anche le console della famiglia Nintendo Switch (Switch Standard, Switch Lite e Switch OLED), Xbox One e Xbox One S e altre piattaforme, con valutazioni variabili.