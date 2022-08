GameStop stava vendendo NFT dei giochi indie senza autorizzazione? La situazione

Ricordate dell'entrata di GameStop nel mercato degli NFT? L'azienda, in un momento non particolarmente florido della sua storia recente, ha voluto fare il salto e aprirsi ai non-fungible token, una mossa che le ha però anche portato alcuni problemi.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi TheGamer e Ars Technica, un utente di nome Nathan Ello avrebbe utilizzato il marketplace di GameStop per vendere NFT di alcuni titoli indie, raccolti complessivamente nella sua personale 'NiFTy Arcade collection'. La mossa ha permesso a Ello di guadagnare una somma vicina ai $14,000.

Sembrerebbe, però, che tutto ciò sarebbe avvenuto senza le giuste autorizzazioni. I report affermano che ben due giochi sarebbero stati distribuiti senza autorizzazione, e che Ello non fosse in possesso, tra l'altro, della licenza per il motore di gioco PICO-8 engine utilizzato dai titoli coinvolti.

Inutile dirlo, GameStop è intervenuta prontamente per risolvere la situazione, attuando una sospensione dell'account di Nathan Ello e la rimozione della sua collezione dal marketplace. Il 'malcapitato' sembra però non averla presa malissimo. Ello ha infatti dichiarato di essere pronto a continuare la vendita di NFT in altri lidi, ma stavolta con tutte le autorizzazioni del caso.

E questo è solo una delle tante questioni scottanti che i piani dell'azienda hanno dovuto affrontare di recente. Il mese scorso vi abbiamo parlato dei licenziamenti in massa all'interno di Gamestop, all'interno di un processo di ristrutturazione interna che ha portato anche all'allontanamento del Chief Financial Officer.