GameStop: vendite oltre le aspettative per God of War, preordini bassi per Nintendo Labo

Secondo quanto riportato dall'insider Deader2818 sul forum di ResetERA, GameStop USA sarebbe molto soddisfatta del nuovo God of War, il quale avrebbe registrato numeri al di sopra delle aspettative in fase di preordine e durante il giorno del lancio.

Non sono state diffuse cifre precise in merito ma secondo l'insider la nuova avventura di Kratos avrebbe registrato un +200% rispetto alle previsioni iniziali dei manager della catena. Impossibile quantificare i numeri ma GameStop è uno dei principali retail del Nord America e dunque si tratta senza dubbio di un fattore positivo per il nuovo God of War. Deader2818 riporta poi una voce che vorrebbero i preordini di Nintendo Labo sotto le aspettative, a suo avviso Nintendo non ha effettuato una buona campagna marketing e la partenza del gioco sul mercato potrebbe essere piuttosto fiacca.

God of War ha debuttato al primo posto della classifica inglese registrando il miglior lancio dell'anno per un gioco Sony e diventando il titolo della serie venduto più rapidamente di sempre. Allo stato attuale non sono state diffuse cifre di alcun tipo ma gli analisti sono ottimisti riguardo al venduto della prima settimana.