GameStop: extravalutazione su PlayStation 4 e Xbox One usate fino al 24 gennaio

La nota catenaha appena lanciato un'interessante promozione per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare la propria console con una più recente.

Fino al 24 gennaio 2018 sarà attiva l'extravalutazione su console PlayStation 4 e Xbox One usate (assieme a due giochi presenti in lista), che per l'occasione verranno ritirate al prezzo 250 euro. Chiaramente, dovranno essere integre e complete degli accessori presenti all'acquisto.

L'extravalutazione di PlayStation 4 si applica esclusivamente acquistando, contestualmente, una tra PlayStation 4 Pro , PlayStation 4 Slim 500 GB Bianca oppure Xbox One X .

Cosa ve ne pare? Qualcuno tra voi ne approfitterà? Vi ricordiamo, infine, che da GameStop sono attivi i saldi di Gennaio con sconti su giochi e console, oltre alle promozioni per Nintendo Switch.