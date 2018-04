GameStop: al via i Flash Sales su Uncharted: L'Eredità Perduta, GT Sport, PlayLink e altri

Nelle scorse ore GameStop ha avviato una nuova e interessante promozione a tempo limitato, che rimarrà attiva fino al 29 aprile. È denominata Flash Sales ed è riservata ai clienti in possesso di una carta Level 3 o Epic.

Innanzitutto, ci sono diversi titoli della collana PlayLink in offerta a soli 9,98 euro, come Dimmi chi Sei!, Hidden Agenda, Sapere è Potere e Singstar Celebration. Tra gli altri titoli esclusivi per PlayStation 4 si segnalano di Uncharted: L'Eredità Perduta a soli 19,98 euro, Shadow of the Colossus a 29,98 euro e Gran Turismo Sport + Dimmi Chi Sei! in bundle a 39,99 euro.

Sconti anche per i titoli Bethesda per PlayStation 4 e Xbox One, tra cui Wolfenstein II: The New Colossus e The Evil Within 2 venduti a 19,99 euro. Super Mario Odyssey per Nintendo Switch, invece, viene proposto a 49,98 euro, mentre Fire Emblem Warriors a 29,98€. Tutti i titoli sopramenzionati possono godere di un ulteriore sconto dando in cambio il proprio usato, a patto che sia valido per la promozione. Si segnala inoltre la presenza di uno sconto pari al 20% sui prodotti di merchandising legati a Minecraft.

Per ulteriori informazioni relative alla promozione e per scoprire tutti i prodotti in sconto, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata. Precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché si limita a riportare delle offerte che crediamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a GameStop per questa promozione.