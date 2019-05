GameStop: volantino di giugno 2019 con tante offerte su videogiochi e console

E' online il nuovo volantino (o meglio, volantone) estivo di GameStop, valido dal 30 maggio al 26 giugno 2019 con tantissime offerte e sconti su videogiochi, console, accessori e gadget.

Tra le offerte attive in questo momento troviamo PS4 Slim 500 GB con Minecraft a 260 euro, PS4 Slim 500 GB con due DualShock 4 e tre giochi (Ratchet & Clank, Uncharted 4, Uncharted The Nathan Drake Collection) a 319 euro, giochi PlayStation VR a 9.99 euro (The Inpatient, Persistence, Tetris Effect, Farpoint), Nintendo Switch a 259 euro, Nintendo 2DS con un gioco a 69 euro, Xboz One S 1 Terabyte in bundle con Minecraft o Sea of Thieves a 229 euro, controller Xbox One + Gears 4 a 39.99 euro.

Per saperne di più vi rimandiamo alle offerte del volantone GameStop di giugno 2019, ricordandovi che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, essendoci limitati a riportare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".