GameStop: il nuovo volantone di gennaio è online con offerte e sconti per risparmiare

Anche a gennaio torna il volantone di GameStop con sconti e offerte su videogiochi, console, accessori e ovviamente gadget e merchandising, statuine, Funko Pop!, giochi da tavolo e di carte. Tutto quello che serve per divertirsi durante le fredde giornate invernali... risparmiando.

Iniziamo segnalando il ritorno delle Winter Promo fino al 16 febbraio, tra le promozioni attive online troviamo il 20% di sconto su una selezione di giochi nuovi e usati e sugli accessori, oltre alla possibilità di acquistare due giochi e pagare il meno caro solo 5 euro, offerta valida solo nei negozi GameStop.

Non possono mancare le offerte PlayStation, in questo caso vi segnaliamo la promozione sulle cuffie wireless Pulse 3D con Gift Card PSN da 10 euro in offerta a 99.98, da GameStop è inoltre possibile prenotare le nuove cover colorate per PS5 e i controller DualSense della serie Galaxy nelle colorazioni viola, rosa e azzurro. Offerte anche sui bundle PS4 con PlayStation 4 500 GB e controller kit UEFA EURO 2020 a 299.98 euro, stesso prezzo per PlayStation VR con PlayStation Camera, VR Worlds e Gift Card PlayStation Store da 5 euro. Fino al 2 febbraio prosegue la supervalutazione su PlayStation 4: porta in negozio la tua PS4 Slim o Fat usata e ricevi 150 euro cash, cifra che sale a 200 euro per PS4 PRO.

Sul fronte sconti e offerte Xbox segnaliamo la disponibilità in negozio e online di Gift Card per Xbox Store e carte prepagate per gli abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold, inoltre sconti sugli accessori con le cuffie wireless stereo di Microsoft vendute a 49.98 euro e il Controller Elite Series S a 159.98 euro, disponibile anche una vasta gamma di controller Xbox in vari colorazioni a partire da 60.99 euro. In offerta anche il Nacon MG-X Holder in bundle con tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a 99.98 euro, la soluzione ideale per chi vuole giocare in mobilità via Cloud con i giochi del catalogo Xbox. Solo da GameStop potete sottoscrivere Xbox All Access, l'abbonamento che permette di acquistare una console Xbox Series S o Xbox Series X con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate incluso a partire d 24.99 euro al mese per 24 mesi.

Passando invece alle offerte Nintendo, gennaio è un mese particolarmente ricco di offerte per i possessori di Switch, che potranno acquistare un gran numero di giochi a prezzo scontato. Qualche esempio? Animal Crossing New Horizons, Just Dance 2022, Mario Kart 8 Deluxe, Metroid Dread, Pokemon Diamante e Perla e Super Mario Odyssey costa 49.98 euro l'uno mentre 51 Giochi Classici ha un prezzo di 29,98 euro, Big Brain Academy Sfida Tra Menti può essere acquistato invece al prezzo promozionale di 30.98 euro, offerte valide solo fino al 16 gennaio. Sconti anche sui preordini: acquistando Pokemon Diamante Lucente o Pokemon Perla Splendente e prenotando Leggende Pokemon Arceus pagherete in totale 99.98 euro per due giochi, inoltre segnaliamo che Triangle Strategy di Square Enix in uscita marzo può essere prenotato a 49,98 euro.

Da GameStop trovate anche una vastissima selezione di contenuti digitali come le carte prepagate per gli abbonamenti a Netflix, Spotify e DAZN, crediti da spendere nei giochi più famosi come Fortnite, League of Legends e Roblox, oltre alle tessere per Steam, Google Play, Twitch, App Store, Crunchyroll e le Gift Card di Zalando, Nike Store, Amazon e Volagratis.

Il mese di gennaio vedrà anche l'arrivo di una vasta ondata di merchandising come i nuovi Funko Pop! di Matrix, Star Wars e Dragon Ball, le statuine Banpresto di Dragon Ball Z e Demon Slaye, il Monopoly di Roblox, le nuove serie di carte collezionabili Pokemon e Yu-Gi-Oh e gadget come tazze, zaino, cappellini e tanto altro da scoprire online e in negozio.