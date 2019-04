Gamestop, volantone di maggio: tra le offerte ci sono Switch, PS4 e One

Le festività pasquali sono giunte al termine e, con esse, anche le offerte del vecchio Volantone di Gamestop. Proprio per questo la catena specializzata nella vendita di videogiochi e console ci propone una nuova serie di offerte che coinvolgono tutte le piattaforme.

Nintendo Switch, ad esempio, potrà essere acquistata a 299,99 euro e sarà possibile avere un ulteriore sconto consegnando il primo modello di PS4 o Xbox One. In tutti i bundle di Xbox One S sarà inoltre incluso il Pacchetto Fondatori di Apex Legends e sia il bundle con Sea of Thieves che quello con Minecraft vi costeranno 229,99 euro. Chi è invece interessato all'acquisto di una PlayStation 4 può approfittare della nuova offerta dedicata al modello Slim, in vendita a 289,99 euro con in omaggio un abbonamento da 3 mesi al servizio PlayStation Plus. Se poi siete appassionati di Fortnite e avete bisogno di un nuovo controller per Xbox One, potete acquistarne uno di colore bianco a 49,99 euro e ricevere in omaggio la skin Eon e 500 V-Buck.

Vi ricordiamo che queste promozioni saranno valide fino al prossimo 29 maggio e sul sito ufficiale Gamestop è possibile dare un'occhiata alla versione integrale del Volantone.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".