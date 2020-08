GameStop Volantone: tutte le nuove offerte su PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Pronti per ricominciare? In occasione del rientro a scuola, GameStop ha lanciato un nuovo Volantone ricco di sconti su console, videogiochi, accessori e merchandising. Le offerte sono come al solito molteplici, e a questo giro rimarranno attive fino al prossimo 30 settembre. Scopriamole assieme.

Cominciamo con gli sconti sui dispositivi di casa PlayStation. PS4 Pro viene proposta a 399,98 euro assieme ad un voucher per il pacchetto Fortnite Neo Versa e 20 euro di credito spendibili sul PSN. PlayStation 4 da 1TB con God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition e The Last of Us Remastered è venduta a 329,98 euro, mentre PlayStation VR con VR Camera e VR Worlds a 279,98 euro. Coloro che acquisteranno un controller Nacon per PS4, inoltre, riceveranno 5 euro di credito per il PSN.

Ai giocatori interessati alle console Nintendo è invece diretta un'altra promozione (attiva fino al 17 settembre): acquistando un gioco per Switch dal valore minimo di 59,98 euro è possibile prendere Nintendo Switch (in varie configurazioni) e una copia di Rocket League a 299,98 euro, oppure Nintendo Switch Lite (in varie configurazioni) e una copia di Rocket League a 199,98 euro. Fino alla data di scadenza del Volantone sono anche disponibili la Poké Ball Plus a 44,98 euro e Nintendo Labo (Kit Variety, Robot o Veicoli) con un set di personalizzazione a soli 24,98 euro.

GameStop offre inoltre Xbox One X con un gioco a scelta tra Battlefield 5, Tom Clancy's The Division 2, Gears 5 e Metro Exodus a 399,98 euro, mentre Xbox One S 1TB con un gioco a scelta tra Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions, Gears 5 e The Division 2 a 289,98 euro.

Queste descritte finora sono solamente alcune delle tante offerte disponibili. Per tutte le altre vi consigliamo di consultare il Volantone di GameStop di settembre.