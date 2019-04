GameStop Volantone di Pasqua: Nintendo Switch, Labo, PS4 e tante altre offerte

La Pasqua è ormai alle porte, e GameStop ha preparato un nuovo volantone ricco di offerte speciali su console, videogiochi e accessori d'ogni genere. Gli sconti sono come al solito innumerevoli e in questa sede riportiamo quelli che secondo noi sono i più interessanti.

Nintendo Switch può essere comprata al prezzo promozionale di 289,98 euro se viene abbinato l'acquisto di un gioco nuovo. Disponibili anche diversi bundle con la console ibrida in edizione speciale (Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, Diablo 3 e Super Smash Bros. Ultimate), tutti proposti a 379,98 euro e con una sottoscrizione di 3 mesi a Nintendo Switch Online inclusa nel prezzo. È inoltre possibile ottenere uno sconto del 50% su un gioco Switch nuovo riportandone uno usato valido per la promozione. Per quanto riguarda Nintendo Labo, sono disponibili in offerta il Kit Assortito (54,98 euro), il Kit Veicoli (54,98 euro) e il Kit Robot (59,98 euro).

PlayStation 4 Slim da 500 GB viene proposta a 299,98 euro con Tom Clancy's The Division 2 e For Honor in omaggio. PlayStation 4 Pro, invece, può essere acquistata al prezzo di 399,98 euro assieme ad una PlayStation Plus Card da 1 mese e For Honor. La console premium di Sony è anche in vendita a 439,98 in bundle con Red Dead Redemption 2, e a 429,98 euro con FIFA 19. Si segnalano inoltre delle offerte sulle Collector's Edition di Gran Turismo Sport (39,98 euro) e The Last Guardian (39,98 euro).

Per quanto riguarda Microsoft, c'è Xbox One S a 229,98 euro in bundle con Minecraft oppure con Sea of Thieves. Degna di nota l'offerta sul Controller Bluetooh (compatibile anche con PC) venduto in offerta a 39,99 euro assieme ad un codice per riscattare Halo 5: Guardians. Il Controller Wireless Elite è invece proposto a 119,98 euro assieme ad un codice per Gears of War 4 e la versione fisica di For Honor.

Per tutte le altre offerte, che coinvolgono anche preordini, usato, accessori e gadget, vi consigliamo di consultare il Volantone di Pasqua GameStop. La promozione di Pasqua rimarrà attiva fino al 24 aprile.