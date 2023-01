GameStop Winter Deals: compra due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro

Da GameStop sono in corso i Winter Deals, le promozioni invernali valide fino al 15 febbraio 2023 in negozio e online. Torna anche l'interessante offerta che vi permette di comprare due giochi da una selezione di titoli e pagare il meno caro cinque euro.

Come funziona? Dal sito di GameStop potete comporre il vostro bundle aggiungendo al carrello due giochi da una lista di titoli, il meno caro tra i due lo pagherete solamente 5 euro. Tra i giochi della selezione troviamo ad esempio Call of Duty Black Ops 4, Call of Duty Black Ops Cold War, Toki per Nintendo Switch, Moto Racer 4, Remothered Brokn Porcelain, Asterix & Obelix XXL Romastered, Diablo III Eternal Collection, Crash Bandicoot 4 It's About Time e Call of Duty Vanguard, solamente per citarne alcuni.

Sul sito di GameStop trovate anche le altre promozioni attive come il 25% di sconto sugli accessori mobile, il 20% di sconto su una selezione di accessori, il 30% di sconto su lampade e luci, il 30% sull'abbigliamento, sui collezionabili e sui giochi da tavolo. Tutte le offerte sono valide sul sito e nei negozi GameStop fino ad esaurimento delle scorte disponibili e in ogni caso entro e non oltre il 15 febbraio 2023.