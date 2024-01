GameStop Winter Promo: 3x2 sui peluche e sconti su zerbini

Continuano le Winter Promo di GameStop con nuove offerte valide fino al 14 febbraio, salvo esaurimento delle scorte disponibili. Oggi vi segnaliamo due promozioni sui peluche e su T-Shirt, felpe, borse, cappellini e zerbini.

Particolarmente interessante la promo peluche 3x2, acquistando tre peluche da una selezione di prodotti, ne pagherete solamente due. Tra i tanti sono disponibili peluche di Harry Potter, Pokemon, Super Mario, Star Wars, Demon Slayer, My Hero Academia, La Casa di Carta, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Among Us, Naruto Shippuden, Stranger Things, Jurassic World, Animal Crossing, Pokemon e tante altre altre serie amatissime.

Da segnalare anche lo sconto del 40% su abbigliamento e zerbini, tra i prodotti disponibili in questa categoria troviamo ad esempio gli zerbini de Il Trono di Spade, Nightmare Before Christmas, La Casa di Carta, Dragon Ball, Star Wars, The Umbrella Academy, Marvel, Halo, Nightmare, Stranger Things, Minions e personaggi Disney.

Le Winter Promo di GameStop coinvolgono ovviamente anche i videogiochi, con il ritorno della promo 5 euro: acquista due giochi da una lista e il meno caro lo paghi solo 5 euro. Tutte le offerte sono valide online e nei negozi fino ad esaurimento scorte dei singoli prodotti e in ogni caso entro e non oltre il 14 febbraio 2024.