GameStop Winter Promo: compra due giochi e il meno caro lo paghi 5 euro

Come parte delle nuove Winter Promo di GameStop vi segnaliamo anche il ritorno della Promo 5 euro: acquista due giochi a scelta da una lista e il meno caro lo paghi solo 5 euro. Offerta valida fino al 14 febbraio 2024, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Vi basterà andare sul sito di GameStop e aggiungere due giochi della lista al carrello, automaticamente il meno costoso verrà prezzato 5 euro al momento del checkout e pagamento. Tra i tanti titoli che aderiscono alla promozione segnaliamo Assassin's Creed Unity, Immortals Fenyx Rising, Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, South Park Scontri Di-Retti, Just Dance 2023, Assassin's Creed The Ezio Collection e Far Cry 6. Non vi bastano? La lista continua con Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Mario + Rabbids Kingdom Battle, The Crew 2, Watch Dogs 2, Rabbids Party of Legends, Valiant Hearts The Great War, Riders Republic, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Sekiro Shadows Die Twice, Call of Duty World War II, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Diablo 4, Atomic Heart, Crash Team Rumble, Syberia 3, Diablo III Eternal Collection, SIFU e tanti altri.

Ricordatevi che le Winter Promo GameStop 2024 sono valide fino al 14 febbraio, singoli giochi disponibili fino ad esaurimento delle scorte.