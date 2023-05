GameStop Italia x Diablo 4: gli Inferi si scatenano col bundle Xbox dell'evento milanese

Il nuovo bundle Xbox Series X dedicato a Diablo 4 sarà il piatto forte delle iniziative che GameStop Italia si appresta a lanciare per celebrare l'imminente apertura dei server dell'attesissimo ARPG di Blizzard Entertainment.

Dalle ore 16:00 di lunedì 5 giugno, il personale del negozio di GameStop in Via Torino 49 a Milano accoglierà tutti coloro che attendono con impazienza di immergersi nelle atmosfere a tinte oscure di Sanctuarium proponendo loro il nuovo 'bundle infernale' di Microsoft e Blizzard. Ma non è tutto. Sempre per il 5 giugno, nel FlagShip Store di GameStop in Via Torino 49 a Milano si potrà celebrare il ritorno della saga di Blizzard con un sacco di gadget tutti da afferrare e tante altre sorprese!

A chi ci segue, ricordiamo che il bundle speciale di Xbox Series X dedicato a Diablo 4 comprende una versione 'classica' in colorazione nera della console verdecrociata di ultima generazione (e relativo controller) e ovviamente una copia dell'action ruolistico di Blizzard.

All'edizione Standard di Diablo 4 si somma anche un pacchetto speciale da sbloccare nel gioco una volta ottenuta la capacità di utilizzare le cavalcature per esplorare Sanctuarium: il codice del DLC presente nel bundle consente di accedere al Light Bearer Mount e alla Mount Armor per Caparison of Faith.

In attesa di assistere all'apertura ufficiale dei cancelli di Sanctuarium, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Diablo 4, uno dei migliori episodi della serie Blizzard.