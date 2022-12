GameStop X TLC Marketing: arriva GS Pro Club, il nuovo programma fedeltà

Parallelamente all'avvio del Calendario dell'Avvento di GameStop, la nota catena commerciale annuncia di aver siglato una speciale partnership con TLC Marketing.

Grazie ad una nuova collaborazione tra le due aziende, prende il via - in tutta Europa - il nuovo programma fedeltà di GameStop. Battezzato GS Pro Club, è attivo dallo scorso 18 novembre 2022 e propone agli assidui frequentatori della catena alcuni benefici. I possessori di carta GameStop di Livello 3 o EPIC potranno accedervi gratuitamente, mentre tutti gli altri clienti avranno la possibilità di attivarlo al prezzo di 16,99 euro all’anno.



Tra i vantaggi proposti da GS Pro Club, si annoverano:

Anteprime sulle limited edition;

VIP Pass per gli eventi GameStop;

Spedizioni gratuite;

Una valutazione aggiuntiva del 10% sugli usati;

Esperienze in regalo selezionate da TLC Marketing;

TLC Marketing rappresenta un'agenzia di Reward Marketing presente in tutti i maggiori mercati mondiali. Grazie alla collaborazione con GameStop, i membri del programma GS Pro Club potranno avere accesso a. Questi ultimi spazieranno dal food delivery ai servizi streaming e entertainment, fino ai simulation games.I vertici di entrambe le aziende hanno espresso grande soddisfazione per l'avvio della partnership, che ha preso il via a pochi giorni dal saldi del Black Friday di GameStop