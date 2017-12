GameStop: Xbox One 1TB, Forza Motorsport 7 e Tekken 7 tra le offerte di oggi

Proseguono anche oggi 16 dicembre le offerte deldi, l’iniziativa che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale con tantissimi sconti su alcuni dei prodotti più interessanti del momento. A seguire le offerte di oggi 16 dicembre.

Degno di nota lo sconto applicato a Xbox One S 1TB, acquistabile a 199,98 euro (invece di 349,98 euro) oppure a 49,98 euro portando la vecchia Xbox One e due giochi validi per la promozione. La console è proposta in differenti configurazioni: oltre alla versione liscia, è disponibile anche in bundle con giochi come Halo Wars 2 Ultimate Edition, Gears of War 4, Forza Horizon 3, Assassin's Creed Origins e Rainbow Six Siege (questi ultimi due in un unico pacchetto).

I titoli in offerta, invece, sono Forza Motorsport 7 per Xbox One a 29,98 euro (invece di 70,98 euro), Mario + Rabbids: Kingdom Battle per Nintendo Switch a 44,98 € (invece di 60,98 euro) e Tekken 7 per PlayStation 4 e Xbox One a 45,98€ (invece di 70,98 euro).

Ricordate che gli sconti applicati sono validi solo per la giornata di oggi 16 dicembre, sia online che nei punti vendita.