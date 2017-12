GameStop: Xbox One S 500GB, Forza Motorsport 7 e The Evil Within 2 tra le offerte di oggi

Proseguono le offerte deldi, la promozione che ci accompagnerà fino alla vigilia di Natale con tantissimi sconti su alcuni dei prodotti più interessanti del momento. A seguire le offerte di oggi 8 dicembre.

Protagonista indiscussa della giornata di oggi è Xbox One S 500GB venduta in bundle con Rocket League e con un abbonamento a Xbox Live valido 3 mesi a 179,98 euro (invece di 279,98 euro). Il bundle è disponibile anche in altre configurazioni, che prevedono in aggiunta alla console uno tra FIFA 17, Forza Horizon 3, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e Assassin's Creed Origins.

Tra i giochi, invece, si segnala la presenza dell'esclusiva Microsoft Forza Motorsport 7 proposta a 29,98 euro (invece di 79,98 euro), The Evil Within 2 per PlayStation 4 e Xbox One a 40,98 € (invece di 70,98 euro) disponibile anche in versione PC a 30,98 euro, e Hitman: La Prima Stagione Completa per PlayStation 4 e Xbox One a 25,98€ (invece di 25,98 euro) disponibile anche in versione PC a 20,98 euro.

Vi ricordiamo che le offerte sopra riportate sono attive solo ed esclusivamente per la giornata di oggi, sia online che nei punti vendita della catena. Come vi sembrano? Ne approfitterete?