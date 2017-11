GameStop: Xbox One X ha avuto una buona partenza sul mercato

Il lancio disembra aver fatto ben ai conti di: il responsabile finanziario della catena, Robert Lloyd, ha dichiarato che la nuova console della casa di Redmond sta guidando con successo le vendite del trimestre e la domanda si manterrà presumibilmente alta per tutta la stagione natalizia.

Il COO Tony Bartel ha poi aggiunto che "Xbox One X ha avuto un inizio molto positivo sul mercato, molti negozi del gruppo hanno esaurito le scorte iniziali dopo appena 48 ore dal lancio."

Il gruppo GameStop ripone molte speranze su Xbox One X anche Bartel si dice fiducioso riguardo le ottime vendite della console per il Black Friday e la Holiday Season. Gli analisti di NPD hanno recentemente aumentato le previsioni di vendita della nuova console Microsoft, la casa di Redmond sta lavorando duramente per rifornire i negozi con nuove scorte.