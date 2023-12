GameStop: Xbox Series S 1TB Black è in offerta nel Calendario dell'Avvento

Il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione che ogni anno ci accompagna fino alla Vigilia di Natale con tante offerte sempre nuove, si è rinnovato anche oggi 10 dicembre per proporre una serie di sconti a tema Xbox. Scopriamo assieme tutte le sorprese!

Il pezzo più pregiato della giornata è sicuramente Xbox Series S da 1Tb nella colorazione Carbon Black, modello di recente uscita (è stato lanciato lo scorso 1° settembre) che rappresenta la porta d'ingresso perfetta nell'ecosistema Xbox. In occasione del Calendario dell'Avvento è proposta a 299,98 euro al posto del precedente prezzo di listino di 329,98 euro. All'acquisto della nuova console può essere abbinato un gioco a scelta tra le esclusive Starfield e Forza Motorsport, entrambi proposte a prezzo scontato: l'RPG sci-fi di Bethesda a 54,98 euro invece di 69,98 euro e il gioco di corse automobilistiche di Turn 10 a 49,98 anziché 69,98 euro.

Tra le sorprese di oggi si annoverano anche degli accessori in edizione limitata. Il Controller Xbox Sunkissed Vibes OPI, commercializzato in Italia in esclusiva da GameStop, è scontato a 54,98 euro invece di 67,98 euro, mentre il Controller Xbox Special Edition Remix realizzato in materiali riciclati è proposto a 69,98 euro al posto di 80,98 euro. Le Cuffie Wireless in Edizione limitata Starfield sono invece in offerta a 99,98 euro a fronte di un prezzo base di 125,98 euro.

Potete consultare tutte le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop del 10 dicembre dirigendovi a questo indirizzo, ma ricordate bene che sono attive online e in negozio fino alle ore 23:59 di oggi o fino ad esaurimento scorte.