GameStopZing: dal 18 marzo cambiano gli orari dei negozi in base al colore della regione

GameStopZing annuncia che da giovedì 18 marzo gli orari di apertura dei punti vendita GSZ subiranno dei cambiamenti in base alla zona territoriale secondo le normative stabilite dal Governo come misura per contenere l'emergenza Covid-19.

In zona bianca, gialla e arancione tutti i negozi chiuderanno alle 20:00 mentre in zona rossa gli store saranno aperti dalle 14:00 alle 19:00, ecco lo schema con il riepilogo dei nuovi orari dei negozi GameStopZing:

Zona Bianca - Tutti i negozi avranno come orario di chiusura le ore 20.00

Gli orari possono subire variazioni nei weekend in base alle direttive regionali o nazionali, tutti i punti vendita nei centri commerciali saranno chiusi il sabato e la domenica mentre nei giorni settimanali saranno aperti secondo lo schema illustrato qui sopra.

GameStopZing fornisce anche una serie di consigli utili da seguire per recarsi in negozio: assicuratevi di indossare la maschera e tutti i dispositivi di protezione mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro con le altre persone, anche nelle aree fuori dal negozio. Non toccate tutti i prodotti ma solamente quello/i che intendete acquistare e preferite i pagamenti con carta o contacless anzichè in contanti. Gli ingressi sono contingentati, il personale è munito di guanti, mascherine e gel disinfettante, tutti i negozi sono sanificati con estrema frequenza, infine ricordatevi di entrare da soli per ridurre al minimo eventuali rischi.